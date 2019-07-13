وزير الخارجية يلتقي سفير البحرين ويؤكد حرص الحكومة على سلامة المقرات الدبلوماسية

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير الخارجية استقبل اليوم في مكتبه صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين في بغداد، حيث نقل السفير تحيات الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، إلى أخيه محمد الحكيم وتمنياته بموفور الصحة والعافية، وأكد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة".واضافت الوزارة، أن "سفير مملكة البحرين في بغداد اشاد بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة".

من جانبه، جدد الحكيم "رفض واستنكار جمهورية العراق للاعتداء الآثم على مبنى سفارة مملكة البحرين"، مشددًا على "حرص الحكومة العراقية على ضمان كل ما يلزم من أجل أمن وسلامة المقرات الدبلوماسية في العراق".

وأعرب عن اعتزازه بـ"العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين"، مستعرضًا "سبل تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يلبي الرغبات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، الدبلوماسية، ونرحب بعودة السفير صلاح علي المالكي لاستئناف مهام عمله الدبلوماسي في جمهورية العراق ووضع كافة الإمكانيات من أجل نجاح مهمته".



واعلن السفير البحريني في العراق صلاح المالكي، الجمعة (12 تموز 2019) عن استئناف عمله في بغداد.

وكانت مملكة البحرين قد استدعت في 28 حزيران الماضي، سفيرها في بغداد للتشاور، بعد حادثة "اعتداء" على سفارتها من قبل محتجين على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

واستضافت العاصمة البحرينية الورشة المذكورة يومي 26 و27 حزيران الماضي.

وأحرق نحو 200 متظاهر العلم الإسرائيلي أمام سفارة البحرين في بغداد مساء 27 حزيران، وحاولوا اقتحام السفارة.

