نائب يدعو الى الغاء مجلس كركوك ويصفه بـ'اللا شرعي'

دعا النائب محمد الكربولي، السبت، الى الغاء مجلس محافظة كركوك، واصفاً اياه بـ"اللاشرعي".
وقال الكربولي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض السياسيين يوهم العراقيين بأن كركوك قنبلة موقوتة وبيده زر تفجيرها"، معتبراً أن "هذه المسرحية يجب ان تتوقف ومجلس محافظة كركوك غير المنتخب واللاشرعي يجب ان يلغى".
وأضاف "تحل محله ازمة لادارة شؤون المحافظة بشكل مؤقت لحين اجراء الانتخابات".
وكان رئيس اقليم كردستان السابق مسعود البارزاني أكد، اليوم السبت، عدم المساومة على هوية كركوك "الكردستانية"، داعياً الى ان تكون هذه المدينة نموذجاً للتعايش القومي والديني.
وكشفت مصادر محلية في كركوك، اليوم السبت، عن وجود تحضيرات لمواصلة التظاهرات في المحافظة احتجاجا على ترشيح محافظا جديدا من الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما اشار الى ان هناك اجراءات مشددة حول مقر الاتحاد.
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