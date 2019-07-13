وزير الداخلية يستقبل وزير الصحة اللبناني

بحث وزير الداخلية ياسين الياسري ووزير الصحة اللبناني جميل جبق، السبت، تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الصحة اللبناني جميل جبق التقى وزير الداخلية ياسين الياسري".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجانبين بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها".
وكان وزير الصحة اللبناني جميل جبق وصل، أمس الأول الخميس (11 تموز 2019)، إلى محافظة النجف، والتقى بمحافظها لؤي الياسري، كما التقى جبق، اليوم السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجانبين بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها".
وكان وزير الصحة اللبناني جميل جبق وصل، أمس الأول الخميس (11 تموز 2019)، إلى محافظة النجف، والتقى بمحافظها لؤي الياسري، كما التقى جبق، اليوم السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وكشف جبق، اليوم السبت، عن استحداث مكتب خاص بمطار بيروت لاستقبال المرضى العراقيين، وخط ساخن بالوزارة لحل مشاكلهم.
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