إنقاذ شخص سقط في منطقة متروكة شمالي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تمكنت، اليوم، من إنقاذ شخص سقط في منطقة متروكة من بناية مجاورة لمرقد سفير الإمام الحجة في منطقة باب المعظم شمالي بغداد".

وأضاف أن "كوادر الدفاع المدني رفعت الشخص من اعلى البناية مع اجراء الاسعافات الاولية".

