أفاد مصدر أمني، السبت، بإنقاذ شخص سقط في منطقة متروكة شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تمكنت، اليوم، من إنقاذ شخص سقط في منطقة متروكة من بناية مجاورة لمرقد سفير الإمام الحجة في منطقة باب المعظم شمالي بغداد".
وأضاف أن "كوادر الدفاع المدني رفعت الشخص من اعلى البناية مع اجراء الاسعافات الاولية".
وأضاف أن "كوادر الدفاع المدني رفعت الشخص من اعلى البناية مع اجراء الاسعافات الاولية".
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ شخص سقط في منطقة متروكة شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.