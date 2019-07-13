نائب يطالب بادخال العراق موسوعة غينس كـ'أسوأ خدمة نت' في العالم

انتقد النائب عن تيار الحكمة المعارض علي البديري، السبت، استمرار وزارة الاتصالات بتجاهل المطالبات لتحسين خدمة الانترنت واصرارها على تقديم المبررات غير الواقعية والوعود التي تكرر سماعها دون تطبيق، مطالباً بإدخال العراق موسوعة غينس للارقام القياسية كـ "أسوأ خدمة نت" دون منافس.
وأضاف أن "واردات وزارة الاتصالات هي الأضخم بعد واردات النفط والمنافذ الحدودية، لكن حين نعود الى الواقع نجد ان الوزارة بدل ان تدعم خزينة الدولة اصبحت مديونة بمبالغ طائلة في حالة لم نسمع بها او نراها بأي دولة بالعالم الا العراق".
ودعا البديري، رئيس الوزراء ومجلس النواب، إلى "وقفة حقيقية لانهاء تلك الفوضى بعمل وزارة الاتصالات وعدم القبول بالوعود بعيدة المدى التي تعودنا عليها في كل مرة كونها ليست اكثر من جرعة مخدر ليستمر الفساد ورداءة خدمات الانترنت".
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