نائب يطالب بادخال العراق موسوعة غينس كـ'أسوأ خدمة نت' في العالم

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "خدمة الانترنت بالعراق هي الاسوء بين دول العالم وكان من المفترض ان يدخل العراق موسوعة غينس للارقام القياسية في اعتماده على الانترنت السلحفاتي طيلة السنوات السابقة دون اي منافس وهو انجاز يحسب لوزارة الاتصالات وعلينا تقديم الجائزة هدية لوزيرها"، مبينا ان "وزير الاتصالات وعد في مناسبات عديدة بتحسين الخدمة وتقدم بذرائع مختلفة لسوء الخدمة لكن كل ما كان يقال مجرد حبر على ورق".

وأضاف أن "واردات وزارة الاتصالات هي الأضخم بعد واردات النفط والمنافذ الحدودية، لكن حين نعود الى الواقع نجد ان الوزارة بدل ان تدعم خزينة الدولة اصبحت مديونة بمبالغ طائلة في حالة لم نسمع بها او نراها بأي دولة بالعالم الا العراق".

ودعا البديري، رئيس الوزراء ومجلس النواب، إلى "وقفة حقيقية لانهاء تلك الفوضى بعمل وزارة الاتصالات وعدم القبول بالوعود بعيدة المدى التي تعودنا عليها في كل مرة كونها ليست اكثر من جرعة مخدر ليستمر الفساد ورداءة خدمات الانترنت".

