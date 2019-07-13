نائب يتبنى مقترح منح كوتا 10% للمعاقين ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات

كشف النائب عن ائتلاف النصر يوسف الكلابي، السبت، عن تبنيه مقترح اضافة مادة الى مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات يتم فيها تخصيص كوتا بنسبة 10% من المقاعد في كل محافظة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين. وقال الكلابي في حديث لـ الخليج 365، إن "نسبة المعاقين بالعراق تجاوز الاربعة ملايين معاق لاسباب مختلفة منها الامراض والمعارك وضحايا العمليات الارهابية وغيرها من الاسباب"، مبينا ان "هذا العدد يمثل ما نسبته 10% من عدد سكان البلد الكامل مايعني انها شريحة كبيرة جدا وبحاجة الى من يمثلهم تمثيلا فعليا ويشعر بمعاناتهم في المحافظات ويدافع عن حقوقهم".



واضاف الكلابي، انه "تبنى تقديم مقترح لاضافة مادة الى مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات يتضمن منح كوتا 10% من المقاعد بكل محافظة لتلك الشريحة المهمشة"، داعيا الكتل السياسية الى "التفاعل مع هذا المقترح وتمريره في القانون دعما لتلك الشريحة وتقديرا لتضحياتهم".



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