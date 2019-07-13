نائب كردي يستغرب ردود أفعال الجماهير بشأن الاتفاق على محافظ كركوك

وقال بالاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "ردود الافعال من قبل الجماهير والقوى العربية والتركمانية على اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين لشخصية لتولي منصب محافظ كركوك امر مستغرب وغير منطقي"، مبينا ان "المكون السني سبق لهم وان اتفقوا على مرشح من مكونهم لشغل منصب رئيس البرلمان وبعض الوزارات في الكابينة الحكومية ثم تم طرحهم علينا وعلى باقي الكتل ونفس الحال بالنسبة للمكون الشيعي حين قدموا مرشحهم لرئاسة الوزراء وبعض الوزارات ثم تم عرضهم علينا وصوتنا معهم لشغل تلك المناصب دون اي مشكلة".وأضاف بالاتي، ان "منصب محافظ كركوك هو منصب من استحقاق المكون الكردي ضمن الاستحقاق الانتاخبي، بالتالي فان الحزبين الكرديين اختارا مرشحا لشغل المنصب كخطوة اولى ثم سيتم عرضه على باقي المكونات بالمحافظة للتصويت عليه"، لافتا الى ان "جميع المكونات والقوى السياسية في كركوك عليها الابتعاد عن اثارة المشاكل والخلافات او الخروج بتظاهرات لان الوضع لايحتمل المزيد من التوتر وعلينا جميعا احترام العملية الديمقراطية ونتائج الانتخابات".واكد بالاتي، ان "قضية كركوك ومصيرها ومستقبلها يحسم وفق الدستور وليس من خلال الفوضى واستخدام القوة"، مشددا على ان "الكرد يمثلون الاغلبية السكانية في كركوك بحسب جميع الاحصائيات ونحن حريصون قولا وفعلا على مشاركة الجميع في صنع القرار بالمحافظة وليس كما حصل مع المكون بعد احداث 16 تشرين الاول 2017 حين تم اقصاء المكون من باقي الاطراف بالقوة".

وتظاهر العشرات من "عرب كركوك"، امس الجمعة وسط المحافظة للتعبير عن رفضهم تنصيب المحافظ الجديد.

واعلن الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، اول امس الخميس (11 تموز 2019)، عن ترشيح طيب جبار امين محافظا جديدا ل‍كركوك.