نائب كردي يستغرب ردود أفعال الجماهير بشأن الاتفاق على محافظ كركوك

أعرب المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية آرام بالاتي، السبت، عن استغرابه من ردود أفعال الجماهير والقوى العربية والتركمانية على اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين لتولي منصب محافظ كركوك، مؤكدا أن المنصب من استحقاق المكون الكردي.
وأضاف بالاتي، ان "منصب محافظ كركوك هو منصب من استحقاق المكون الكردي ضمن الاستحقاق الانتاخبي، بالتالي فان الحزبين الكرديين اختارا مرشحا لشغل المنصب كخطوة اولى ثم سيتم عرضه على باقي المكونات بالمحافظة للتصويت عليه"، لافتا الى ان "جميع المكونات والقوى السياسية في كركوك عليها الابتعاد عن اثارة المشاكل والخلافات او الخروج بتظاهرات لان الوضع لايحتمل المزيد من التوتر وعلينا جميعا احترام العملية الديمقراطية ونتائج الانتخابات".
واكد بالاتي، ان "قضية كركوك ومصيرها ومستقبلها يحسم وفق الدستور وليس من خلال الفوضى واستخدام القوة"، مشددا على ان "الكرد يمثلون الاغلبية السكانية في كركوك بحسب جميع الاحصائيات ونحن حريصون قولا وفعلا على مشاركة الجميع في صنع القرار بالمحافظة وليس كما حصل مع المكون بعد احداث 16 تشرين الاول 2017 حين تم اقصاء المكون من باقي الاطراف بالقوة".
وتظاهر العشرات من "عرب كركوك"، امس الجمعة وسط المحافظة للتعبير عن رفضهم تنصيب المحافظ الجديد.
واعلن الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، اول امس الخميس (11 تموز 2019)، عن ترشيح طيب جبار امين محافظا جديدا لكركوك.
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