الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال عنصر في 'داعش' أثناء محاولته دخول الموصل

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن اعتقال عنصر في "داعش" أثناء محاولته دخول الموصل قادماً من اريبل. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على احد الإرهابيين الذين كانوا يعملون كعناصر أمنية مع عصابات داعش الإرهابية أثناء محاولته دخول قضاء مخمور في الموصل قادماً من أربيل".



وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.



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