بارزاني يبلغ السفير التركي قلقه إزاء وقوع ضحايا بسبب الاشتباكات داخل اراضي الاقليم

ابدى رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت، قلقه إزاء وقوع ضحايا بسبب الاشتباكات داخل اراضي اقليم كردستان، فيما دعا الجانب التركي الى تقديم تسهيلات سفر لمواطني الجانبين و عدم تعرض مواطني الاقليم لمشاكل في المطارات التركية.

وقال مكتب البارزانثي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، السفير التركي فاتح يلدز والموفد المرافق له".

واضاف ان "السفير التركي قدم تهانيه الحارة الى رئيس الوزراء بمناسبة تسنمه منصبه، واعرب عن أمله بنجاح التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كردستان"، مشيرا الى انه "تمنى أن تكون انطلاقة الحكومة الجديدة فاتحة خير لأهالي اقليم كردستان، وأن يتم من خلالها تعزيز العلاقات بين تركيا وإقليم كردستان، والعراق عموماً".

من جانبه، عبر رئيس الوزراء مسرور بارزاني عن شكرهِ وامتنانه لزيارة الوفد التركي، الذي ضم ايضاً القنصل التركي في اربيل هاكان كاراجاي.

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وقال بارزاني إنه "يأمل أن تتطور العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان، لاسيما في القطاع الاقتصادي"، مشدداً على ضرورة "التنويع بمصادر الاقتصاد وخصوصاً في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، بالشكل الذي لا يجعل دخل كردستان احادي المصدر".

وعبر رئيس الوزراء عن "قلقه إزاء وقوع ضحايا بسبب الاشتباكات داخل اراضي اقليم كردستان"، مطالباً جميع الاطراف بـ"احترام سيادة الإقليم، وبأن لا يكونوا سبباً في إلحاق الاذى بالمواطنين".

ودعا رئيس وزراء اقليم كردستان الجانب التركي الى "تقديم تسهيلات سفر لمواطني الجانبين وعدم تعرض مواطني اقليم كردستان لمشاكل في المطارات التركية".

يذكر ان برلمان اقليم اقليم كردستان صوت في وقت سابق، من على مسرور بارزاني رئيسا لحكومة اقليم كردستان.