عمومية السباحة تطرح الثقة بالرئيس وأمين السر والأمين المالي للاتحاد

رياضة 2019-07-13 | 13:08 963 مشاهدة عقدت الجمعية العمومية في الاتحاد العراقي للسباحة، اليوم السبت، اجتماعاً في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد. وقال مراسل الخليج 365، إن الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، عقدت اجتماعاً بحضور 20 شخصاً من أصل 27 في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد. وأضاف، أن الجمعية العمومية قررت خلال الاجتماع، طرح الثقة برئيس الاتحاد سرمد عبد الاله و الأمين المالي فرقد عبد الجبار وأمين السر رائد فاضل، فيما قررت انتخاب خالد كبيان رئيساً للاتحاد.



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