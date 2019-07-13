وصول الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشُؤُون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ الى بغداد

وصلت الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشُؤُون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ، السبت، الى العاصمة بغداد.
وقال مصدر مطلع ان "الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشُؤُون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ الى بغداد فيديريكا موغيريني وصلت قبل قليل الى بغداد في زيارة رسمية".
واضاف ان "موغيريني ستلتقي بعدد من المسؤولين العراقيين لبحث الاوضاع في العراق خاصة والمنطقة عامة".
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