نائبان يرفعان دعوى قضائية ضد وزير المالية (وثائق)

رفع النائبان عن كتلة سائرون جواد الموسوي وأنعام الخزاعي، دعوى قضائية ضد وزير المالية فؤاد حسين بسبب صرف مستحقات إقليم كردستان "خلافاً" لقانون الموازنة العامة لعام 2019.

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