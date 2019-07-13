حزب الدعوة يجدد انتخاب نوري المالكي أميناً عاماً له

انتخب حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت، نوري المالكي أميناً عاماً له للمرة الثانية.
وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "حزب الدعوة أعاد انتخاب نوري المالكي أميناً عاماً له، خلال مؤتمره المنعقد في محافظة كربلاء".
يذكر أن أعمال مؤتمر حزب الدعوة الإسلامية انطلقت، أمس الجمعة (13 تموز 2019)، في محافظة كربلاء.
يذكر أن أعمال مؤتمر حزب الدعوة الإسلامية انطلقت، أمس الجمعة (13 تموز 2019)، في محافظة كربلاء.
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