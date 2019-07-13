دعا الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، السبت، الى تجاوز المحاصصة في الدرجات الخاصة، فيما اشار الى انه لن يسمح بأعادة العراق الى مربع الطائفية مرة اخرى. وقال العامري في احتفال تأبيني لشهداء الحشد الشعبي اقامته منظمة بدر وتابعته الخليج 365، إن "استقرار العراق يعني استقرار المنطقة"، مشددا على ضرورة "المحافظة على النصر". وأضاف "لن نسمح لاحد بان يعيدنا الى مربع الطائفية مرة اخرى"، داعيا إلى "تجاوز المحاصصة الحزبية المقيته في تقسيم المناصب الحكومية ولاسيما الدرجات الخاصة وترك الامر لرئيس الوزراء".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العامري يدعو الى تجاوز المحاصصة في الدرجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.