أعلن إعلام الشرطة الاتحادية، السبت، إغلاق 15 "كوفي شوب" في بغداد بسبب "مخالفة" التعليمات والضوابط.
وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إغلاق ١٥ مقهى (كوفي شوب) في العاصمة بغداد".
وأضاف البيان، أن ذلك جاء بسبب "مخالفة التعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة".
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