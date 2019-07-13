مهاجم بولندي يقترب من الدوري العراقي عبر بوابة القيثارة

وسيشارك نادي الشرطة في دوري ابطال آسيا وبطولة الاندية العربية الابطال وكذلك سيحاول الدفاع عن لقبه، الذي حسمه "اكلينيكياً" في الموسم المقبل.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، فإن "المهاجم البولندي، لوكاس سيزيمون، على قائمة اللاعبين المطلوبين لانضمام الى نادي الشرطة في الموسم المقبل".



ويعد سيزمون من اللاعبين المميزين في خط الهجوم، حيث خطف لقب هداف الدوري الأردني في الموسم 2017/ 2018 برصيد أربعة عشر هدفاً مع فريق الفيصلي الأردني الذي حقق معه بطولة الدوري.

ومثل المهاجم البولندي، اندية الفيصلي الاردني والبطان وهجر السعوديين.