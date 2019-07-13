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مهاجم بولندي يقترب من الدوري العراقي عبر بوابة القيثارة

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2019-07-13 | 12:30

مهاجم بولندي يقترب من الدوري العراقي عبر بوابة القيثارة

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يسعى نادي الشرطة الرياضي، الى تعزيز صفوفه في الموسم المقبل من اجل المنافسة على ثلاث جبهات محلية وعربية واسيوية.
وسيشارك نادي الشرطة في دوري ابطال آسيا وبطولة الاندية العربية الابطال وكذلك سيحاول الدفاع عن لقبه، الذي حسمه "اكلينيكياً" في الموسم المقبل.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، فإن "المهاجم البولندي، لوكاس سيزيمون، على قائمة اللاعبين المطلوبين لانضمام الى نادي الشرطة في الموسم المقبل".


ويعد سيزمون من اللاعبين المميزين في خط الهجوم، حيث خطف لقب هداف الدوري الأردني في الموسم 2017/ 2018 برصيد أربعة عشر هدفاً مع فريق الفيصلي الأردني الذي حقق معه بطولة الدوري.

ومثل المهاجم البولندي، اندية الفيصلي الاردني والبطان وهجر السعوديين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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