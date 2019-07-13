مؤتمر 'إقليم البصرة الموحد' يدين محاولات 'فصل' قضاء الزبير عن المحافظة

دان مؤتمر "إقليم البصرة الموحد"، اليوم السبت، محاولات "فصل" قضاء الزبير عن المحافظة، داعياً البصريين إلى التكاتف والمطالبة والعمل على تحويل المحافظة إلى إقليم.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه تم "انتخاب لجنة مشتركة لتنسيق الجهود المستقبلية نحو هدف إقامة إقليم البصرة وضمت ممثلين عن التجمعات والشخصيات المشاركة في المؤتمر".
وأضاف البيان: "يدين المؤتمر عدم احترام الحكومة المركزية للدستور والقوانين المركزية للدستور والقوانين النافذة وذلك لإهمالها الطلبات المقدمة من قبل جماهير البصرة سواء عن طريق جمع التواقيع عام 2015 أو عن طريق مجلس محافظة البصرة عام 2019 ويعتبر ذلك سابقة خطيرة".
وتابع، أن "المؤتمر يدين المحاولات الرامية لفصل قضاء الزبير عن المحافظة، لما له من تأثير سلبي على إقامة إقليم البصرة وعدم استناده على أي سند قانوني".
واختتم البيان بالقول: "يدعو المؤتمر جميع الجماهير البصرية إلى التكاتف والتوحد خلف هدف استراتيجي واحد وهو المطالبة والعمل على تحويل محافظة البصرة إلى إقليم فيدرالي يعتبر الحل الأمثل لما تعانيه محافظة وشعبها والطريق الأمثل للتنمية الشاملة في البصرة".
وأضاف البيان: "يدين المؤتمر عدم احترام الحكومة المركزية للدستور والقوانين المركزية للدستور والقوانين النافذة وذلك لإهمالها الطلبات المقدمة من قبل جماهير البصرة سواء عن طريق جمع التواقيع عام 2015 أو عن طريق مجلس محافظة البصرة عام 2019 ويعتبر ذلك سابقة خطيرة".
وتابع، أن "المؤتمر يدين المحاولات الرامية لفصل قضاء الزبير عن المحافظة، لما له من تأثير سلبي على إقامة إقليم البصرة وعدم استناده على أي سند قانوني".
واختتم البيان بالقول: "يدعو المؤتمر جميع الجماهير البصرية إلى التكاتف والتوحد خلف هدف استراتيجي واحد وهو المطالبة والعمل على تحويل محافظة البصرة إلى إقليم فيدرالي يعتبر الحل الأمثل لما تعانيه محافظة وشعبها والطريق الأمثل للتنمية الشاملة في البصرة".
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