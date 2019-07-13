بالفيديو.. حريق كبير في اربيل

تناقل ناشطون على موقع لتواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، حريقا كبيرا في في احدى المخازن الخاصة بالمواد الالكترونية والكهربائية بالمحافظة. وبحسب فيديو تناقلته ناشطون وصفحات على موقع التواصل ان "الحريق ادى الى الحاق اضرضار مادية كبيرة،"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تقوم بعملية اخماده". Advertisements يذكر أن عدد من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.



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