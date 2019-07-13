العثور على جثة رجل قضى رمياً بالرصاص جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت، اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية مرمية على جانب طريق في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد"، مبيناً أن "الجثة بدت عليها اثار اطلاقات نارية".

يشار الى أن القوات الأمنية تعثر بين الحين والآخر على جثث مجهولة الهوية بمناطق مختلفة من العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، بحسب مصادر أمنية.