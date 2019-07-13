العراق يحرز الذهب في بطولة العالم للأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة

رياضة 2019-07-13 | 12:11 220 مشاهدة حقق لاعبو منتخب العراق للشباب برفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة ميسان، أربع أوسمة في بطولة العالم في يومها الأول، اثنان منها ذهب للاعبين حسين عادل وعبد الله عبد الكاظم، فيما حصل أحمد مصطفى على الفضية، أما البرونز كانت من نصيب حيدر علاوي.



ويذكر بأن منتخب العراق باللعبة دخل معسكراً خارجياً في مدينة سامسون التركية لمدة أسبوعين بنجاح كبير وحقق الأهداف التي أقيم لأجلها بقيادة مدرب المنتخب رافد القيسي ومساعده محمد غلوم علي.

وتم المنجز تحت إشراف مساعد مدرب منتخب العراق الميساني الكابتن محمد غلوم علي، حيث تجري منافسات بطولة كأس العالم والمؤهلة إلى الدورة البارالمبية في طوكيو 2020، في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، للفترة من 12 ولغاية 21 تموز الجاري بمشاركة (450) رياضياً ورياضية يمثلون (78) دولة من مختلف أنحاء العالم من بينها عدد من الدول العربية مثل العراق، مصر، سوريا، الأردن، السعودية ، المغرب، الجزائر.ويذكر بأن منتخب العراق باللعبة دخل معسكراً خارجياً في مدينة سامسون التركية لمدة أسبوعين بنجاح كبير وحقق الأهداف التي أقيم لأجلها بقيادة مدرب المنتخب رافد القيسي ومساعده محمد غلوم علي.

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