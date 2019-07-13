اخبار العالم / اخبار العراق

وزير الصحة اللبناني يلتقي عبد المهدي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع وزير الصحة اللبناني جميل جبق، السبت، التعاون بين البلدين في المجال الصحي.
وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الصحة اللبناني جميل جبق التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الطرفين بحثا العلاقات بين البلدين والتعاون في المجال الصحي".


يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني جميل جبق وصل، أمس الأول الخميس (11 تموز 2019)، إلى محافظة النجف، والتقى بمحافظها لؤي الياسري.

وكشف جبق، اليوم السبت، عن استحداث مكتب خاص بمطار بيروت لاستقبال المرضى العراقيين، وخط ساخن بالوزارة لحل مشاكلهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة اللبناني يلتقي عبد المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا