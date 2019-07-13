وزير الصحة اللبناني يلتقي عبد المهدي

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع وزير الصحة اللبناني جميل جبق، السبت، التعاون بين البلدين في المجال الصحي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الطرفين بحثا العلاقات بين البلدين والتعاون في المجال الصحي".
يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني جميل جبق وصل، أمس الأول الخميس (11 تموز 2019)، إلى محافظة النجف، والتقى بمحافظها لؤي الياسري.
وكشف جبق، اليوم السبت، عن استحداث مكتب خاص بمطار بيروت لاستقبال المرضى العراقيين، وخط ساخن بالوزارة لحل مشاكلهم.
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