لبنان تكشف عن استحداث مكتب في مطار بيروت وخط ساخن بشأن المرضى العراقيين

وقال العلوان في حديث لـ الخليج 365، "ضروري جدا أن يكون تعاون وتبادل بين الوزارتين، وتعاون في مجال التصدي لبعض التحديات التي يواجهها القطاع الصحي العراقي كمجال التوفير للادوية الرصينة والاخلاء الطبي وتعزيز القدرات وتعاون متبادل في مجال الوقاية من الأمراض المعدية في المنطقة بشكل عام".وأضاف العلوان، "نحن نتعامل مع المستشفيات والمؤسسات الصحية في لبنان على مستوى عالي من الكفاءة، والآن مستمرون في مجال الاخلاء الطبي للمرضى الذين يعانون من حالات طبية لا نتمكن من توفيرها داخل العراق، لكن في نفس الوقت نشجع على المضي نحو الاستقدام، وان تكون هناك فرق طبية في العمل بالمراكز الصحية الطبية العراقية، وهناك زيارة للاخوة في وزارة الصحة بلبنان لاعتماد عدد من هذه المستشفيات وتحديد نوع التعاون في مجال الاخلاء وكذلك الاستقدام الطبي".من جهته، أشار وزير الصحة العامة في لبنان جميل جبق الى أن "المشاريع القادمين من اجلها للعراق اربعة وهي الاستشراء للمرضى العراقيين القادمين الى لبنان والدواء اللبناني وامكانية ادخاله للعراق ليكون بخدمة العراقيين، ووضع الامكانيات الطبية اللبنانية بمساعدة المستشفيات العراقية لاسيما في المواضيع الطبية التي لا تتم في العراق، فضلا عن المشاركة في البرنامج التأهيلية وللقطاع التمريضي والطبي والاستشرائي بما في ذلك قطاع الدواء".

وبين جبق، "سنضع مكتب خاص بمطار بيروت تابع لوزارة الصحة اللبانية لاستقبال المرضى العراقيين، وايضا خط ساخن بوزارة الصحة لأي مشكلة يتعرض لها المريض العراقي بلبنان لتقوم الوزارة بحل كل المشاكل، اضافة الى مكتب خاص في بيروت لاستقبال اي مريض عراقي يأتي للبنان".

وعن استقبال ومعالجة الجرحى العراقيين الذين اصيبوا خلال الحرب مع تنظيم "داعش"، أكد وزير الصحة العامة اللبناني قائلا "سنتعاون مع الجرحى العراقيين مثل ما تعاملنا مع الجرحى اللبنانيين، سوف نعامل المريض العراقي كالمريض اللبناني، في نفس المستوى".