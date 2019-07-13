كتلة كردية تتحدث عن 'تظاهرة مشبوهة' بكركوك وتدين محاولات إعادة 'جلادي البعث'

وقالت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في الوقت الذي يتطلع الجميع وبأمل كبير محو آثار البعث وسياساته المقيتة، تحاول مجموعة مغررة بها من خلال تظاهرة مشبوهة في كركوك إطلاق شعارات تمجد البعث والنظام البائد في خطوة استفزازية واستهتار صارخ بدماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية والاستقلال والخلاص من النظام البائد وجبروته".وأضافت، أن "ما حدث اليوم في تلك التظاهرة سابقة خطيرة وانقلاب على القانون والدستور وإسقاط لهيبة الدولة لا سيما أن الدستور العراقي واضح في المادة -7- أولاً والتي تنص أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى إلى حزب البعث أو روج لأفكاره وآرائه في الوسائل كافة وكل من أجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء إلى حزب البعث، ثانيا- وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على 15 سنة إذا كان الفاعل من المنتمين لحزب البعث قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة".وتابعت، أنه "في الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة كل المحاولات الرامية لإعادة جلادي البعث الصداميين إلى الساحة السياسية فأننا نطالب فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل السياسيين الخيرين العمل معا لمحاربة كل الأفكار التي تحاول زرع بذور الفتنة ودق اسفين التفرقة بين مكونات كركوك لتحقيق غاياتهم الدنيئة".

وأكدت الكتلة على "ضرورة اتباع كل السبل القانونية لانتخاب محافظ كركوك من أجل البدء بمرحلة جديدة من البناء والإعمار وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين دون تمييز".

واختتمت الكتلة بيانها بالقول إن "كركوك ملك لجميع مكوناتها وإننا حريصون كل الحرص على انتهاج سياسة شدة الورد التي لطالما اكد عليها الرئيس مام جلال رحمه الله من أجل تعزيز التلاحم الأخوي وتعميق العلاقات الأخوية المتينة للوصول إلى حياة كريمة ورغيدة للجميع، وإن تلك الأصوات النشاز لن تستطيع تمزيق لحمتنا الوطنية وسوف نواصل العمل من أجل الحفاظ على اجواء التعايش السلمي المشترك بين المكونات لتحقيق المصالح العليا والغايات النبيلة التي ینشدھا الجمیع".

يشار إلى أن العشرات شاركوا، أمس الجمعة، في تظاهرة دعا اليها المجلس العربي في كركوك وسط المحافظة، للتعبير عن رفضهم لمرشح الحزبين الكرديين لمنصب المحافظ.

وأعلن حزبا الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، أمس الأول الخميس (11 تموز 2019)، عن ترشيح طيب جبار أمين لمنصب محافظ ‍كركوك.