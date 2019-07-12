القبض على تلميذ حرق قيود وسجلات مدرسته في واسط

وجه وزير التربية وكالة قصي السهيل، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية في حادث حرق سجلات وقيود من قبل تلميذ بمدرسة في محافظة واسط، كاشفا عن القاء القبض على التلميذ، فيما أكد ان الحرم المدرسي خط أحمر .

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، إن وزير التربية قصي السهيل أكد استمرار دعمه المطلق للكوادر التدريسية والتربوية والحفاظ على العملية التربوية ، موكدا ان الحادث الذي قام به احد تلاميذ مدرسة سلمان المحمدي في ناحية الدبوني التابعة لقضاء العزيزية شمال واسط بحرق قيود وسجلات المدرسة امر في غاية الخطورة حيث قامت القوات الأمنية بإلقاء القبض عليه وهو الآن على ذمة التحقيق.

وأضافت الوزارة أنها عملت طيلة الفترة الماضية حماية العملية التربوية وضمان عدم التعدي عليها ، موضحة أن الوزير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على حيثيات الموضوع.



وشدد وزير التربية وكالة، بحسب البيان، على أهمية إيقاف هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع العراقي، وعدم التهاون مع المعتدين والمقصرين بحق العملية التربوية، موكدا ان الحرم المدرسي خط أحمر .