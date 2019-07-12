موقع جديد للمشروع الموازي لإجازات السوق بالفلوجة

حددت مديرية المرور العامة، الجمعة، موعداً لافتتاح موقع جديد للمشروع الموازي لإجازات السوق في مدينة الفلوجة.
وقال العميد عمار وليد من دائرة العلاقات العامة بالمديرية في حديث لـ الخليج 365، إنه "بناءً على امر وزير الداخلية ياسين الياسري ومدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي تقرر افتتاح موقع جديد للمشروع الموازي لإجازات السوق في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار".
وأضاف وليد، أن "الافتتاح سيكون يوم الاحد المصادف (21 تموز 2019)، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين في المراجعة بشأن إجازات السوق".
وأضاف وليد، أن "الافتتاح سيكون يوم الاحد المصادف (21 تموز 2019)، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين في المراجعة بشأن إجازات السوق".
واعلنت مديرية المرور العامة في وقت سابق من، اليوم الجمعة، عن فتح موقعين جديدين لتجديد اجازات السوق في جاني الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.
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