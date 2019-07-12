بالوثيقة.. انضمام حزب الحل في مجلس الانبار الى القوى العراقية

اعلن حزب الحل في مجلس محافظة الانبار، اليوم الجمعة، الى تحالف القوى العراقية. ووفقا لبيان رسمي صدر رئيس حزب الحل جمال الكربولي، نعلن انضمام اعضاء مجلس المحافظة عن حزب الحل الى تحالف القوى العراقية في مجلس محافظة الانبار ، عازيا ذلك الى توحيد الصف ونبذ الخلافات. وأكد الكربولي الالتزام التام يجميع القرارات التي تصب في مصلحة "الجمهور".



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