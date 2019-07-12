نائب يقدم طلباً لاستجواب وزير الكهرباء ويدعو الرئاسة لتحديد موعد له

أعلن عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية رزاق محيبس، الجمعة، عن تقديم طلب استجواب وزير الكهرباء بشكل رسمي إلى رئاسة البرلمان مرفقا بتواقيع 48 نائبا، داعياً رئاسة مجلس النواب إلى تحديد موعد لاجراء الاستجواب.
وقال محيبس في حديث لـ الخليج 365، ان "دور مجلس النواب ليس فقط تشريعياً بل هنالك الدور الرقابي الذي نسعى من خلاله سواء من خلال الجهد الفردي لاعضاء البرلمان او الجهد الجماعي من خلال عمل اللجان البرلمانية لتقويم عمل مؤسسات الدولة "، مبينا ان "قضية الفسادين المالي والاداري اصبحت مستشرية في اغلب مفاصل الدولة العراقية، ما يجعلنا ملزمين في التصدي لها لتحجيمها ومحاسبة المتورطين فيها".
وأضاف، "تقدمنا في جلسة الاثنين، بطلب رسمي الى رئيس مجلس النواب مرفقا بتواقيع 48 نائب لاستجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب"، لافتاً الى ان "الطلب تم احالته الى اللجنة المختصة بالاستجوابات لكتابة تقريرها وبيان ان الاستجواب مستوفي للشروط الشكلية والمضمونية والقانونية".
وأكد محيبس، اننا "بانتظار ان تحدد رئاسة مجلس النواب موعداً للاستجواب ليكون جزء من واجبنا ودورنا القانوني والرقابي لمؤسسات الدولة".
وأضاف، "تقدمنا في جلسة الاثنين، بطلب رسمي الى رئيس مجلس النواب مرفقا بتواقيع 48 نائب لاستجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب"، لافتاً الى ان "الطلب تم احالته الى اللجنة المختصة بالاستجوابات لكتابة تقريرها وبيان ان الاستجواب مستوفي للشروط الشكلية والمضمونية والقانونية".
وأكد محيبس، اننا "بانتظار ان تحدد رئاسة مجلس النواب موعداً للاستجواب ليكون جزء من واجبنا ودورنا القانوني والرقابي لمؤسسات الدولة".
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