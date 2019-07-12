ائتلاف العبادي يدعو الى تحييد كركوك

دعا ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الجمعة، الى "تحييد" كركوك عن اي اجندة، مشددا على ضرورة تغليب لغة الحوار في قضية المحافظ .
واشار ائتلاف النصر الى انّ الحقوق المتبادلة هي الاساس لتامين المصالح وحل الخلافات وفقا للدستور والقانون، بعيدا عن فرض سياسة الامر الواقع.
كما دعا ائتلاف النصر الى تحييد كركوك عن اي اجندة قومية او طائفية او حزبية لضمان السلام والرخاء للمدنية واهلها.
واعلن الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، يوم امس الخميس، عن ترشيح طيب جبار امين محافظا جديدا لكركوك، وسط ردود افعال رافضة من المكونين العربي والتركماني بالمحافظة.
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