ائتلاف العبادي يدعو الى تحييد كركوك

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه يدعو مكونات كركوك الحبيبة الى تغليب لغة الحوار بحل قضية محافظ المدينة، وبما يضمن حقوق الجميع وامن واستقرار المحافظة.

واشار ائتلاف النصر الى انّ الحقوق المتبادلة هي الاساس لتامين المصالح وحل الخلافات وفقا للدستور والقانون، بعيدا عن فرض سياسة الامر الواقع.



كما دعا ائتلاف النصر الى تحييد كركوك عن اي اجندة قومية او طائفية او حزبية لضمان السلام والرخاء للمدنية واهلها.

واعلن الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، يوم امس الخميس، عن ترشيح طيب جبار امين محافظا جديدا ل‍كركوك، وسط ردود افعال رافضة من المكونين العربي والتركماني بالمحافظة.