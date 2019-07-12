اخبار العالم / اخبار العراق

ائتلاف العبادي يدعو الى تحييد كركوك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دعا ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الجمعة، الى "تحييد" كركوك عن اي اجندة، مشددا على ضرورة تغليب لغة الحوار في قضية المحافظ .
وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه يدعو مكونات كركوك الحبيبة الى تغليب لغة الحوار بحل قضية محافظ المدينة، وبما يضمن حقوق الجميع وامن واستقرار المحافظة.

واشار ائتلاف النصر الى انّ الحقوق المتبادلة هي الاساس لتامين المصالح وحل الخلافات وفقا للدستور والقانون، بعيدا عن فرض سياسة الامر الواقع.


كما دعا ائتلاف النصر الى تحييد كركوك عن اي اجندة قومية او طائفية او حزبية لضمان السلام والرخاء للمدنية واهلها.

واعلن الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، يوم امس الخميس، عن ترشيح طيب جبار امين محافظا جديدا ل‍كركوك، وسط ردود افعال رافضة من المكونين العربي والتركماني بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ائتلاف العبادي يدعو الى تحييد كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا