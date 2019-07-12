نتنياهو: إسرائيل تتهيأ لهجوم عسكري كبير محتمل

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، بإن بلاده تتهيأ لهجوم عسكري محتمل واسع النطاق قد يكون "مفاجئا".

ونقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله خلال لقاء في بلدية مدينة أشكلون الساحلية، التي شهدت قصفا مكثفا من القطاع الساحلي في السنوات الأخيرة، :"أفضل أن تكون هناك تهدئة (في غزة)، لكن لا يوجد لدينا أوهام بأنه يمكننا تحقيق اتفاق.سياسي مع "حماس" التي تريد محو دولة إسرائيل عن وجه الأرض، ولكننا نجهز لحملة ليست واسعة فحسب، بل أيضا مفاجئة".



وأضاف "لن أتردد بالقيام بما هو ضروري، الاعتبارات الانتخابية لا تقودني، بل أريد أن تستمر هذه المدينة والبلدات في الجنوب بالتطور والازدهار، وأن يكون هناك شعور وواقع آمن".