المرور تعلن فتح موقعين جديدين لتجديد اجازات السوق في بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن فتح موقعين جديدين لتجديد اجازات السوق في جاني الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.
وأوضحت ان افتتاح هذين الموقعين يأتي اضافة الى مواقع منح اجازة السوق لاول مرة والموجودة في موقعي المشروع الوطني (الحسينية والتاجيات)، مشيرة الى أن الافتتاح سيكون اعتبارا من يوم الاثنين القادم.
من جانبه قال العميد عمار وليد من دائرة العلاقات العامة في مديرية المرور، لـ الخليج 365، إنه بناء على أوامر وزير الداخلية وبمتابعة مدير المرور العام والمعاون الفني اللواء ضياء تم وضع مكيفات في قاعات مراجعة المواطنين في المواقع اعلاه.
كما اشار العميد عمار وليد الى وضع مكانات لجلوس المواطنين مع برادات ماء خاصة بهم، بالإضافة لعمل مظلات شمسية.
واعلنت مديرية المرور في 25 حزيران 2019، ان مديرها اللواء عامر العزاوي اوعز الى الدوريات والمفارز بتشديد المحاسبة على سائقي المركبات الذين لم يحصلوا على اجازة سوق والذين يقودون مركباتهم بدون رخصة القيادة بالحجز وفرض الغرامات الرادعة.
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