نائب كردي: أسباب فنية وقانونية وراء عدم التزام الإقليم بتسليم النفط للمركز

وقال بالاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك مادة واضحة في الموازنة الاتحادية تشير بكل وضوح الى انه بحال عدم تسليم اقليم كردستان للعائدات النفطية لـ 250 الف برميل يوميا فانه يتم استقطاع تلك النسبة من حصة الاقليم بالموازنة"، مبينا ان "تلك المادة استثنت رواتب قوات البيشمركة والموظفين".واضاف أن "ماحصل فعلياً ان الحكومة الاتحادية حتى اللحظة لم ترسل الى الاقليم الا رواتب الموظفين والبيشمركة"، لافتاً الى انه "لم يرسل اي نسبة من حصة الاقليم المقررة بالموازنة حتى اللحظة على اعتبار ان الاقليم لم يرسل ما عليه من التزامات نفطية".

وأشار بالاتي إلى أن "هنالك عدة اسباب مختلفة ادت الى عدم ارسال الاقليم للحصص المقررة من النفط منها اسباب قانونية واخرى فنية".