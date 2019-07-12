قانون جديد يمنع أفرادا من العائلة السعودية المالكة دخول امريكا

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، عن مشروع قانون من شأنه حرمان المئات من أفراد العائلة السعودية الحاكمة العاملين في الحكومة من دخول الولايات المتحدة.
وأضاف الموقع أن مشروع القانون هو استراتيجية جديدة لفرض عقوبات على السعودية "دون استفزاز ترامب" ودفعه لاستخدام الفيتو.
وقال ريش إن "هذا التشريع هو محاولة لتحريك العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية في اتجاه مختلف، وآمل أن أحظى بدعم زملائي في القيام بذلك".
وتابع قائلا: "نحن جميعا متفقون على أننا بحاجة إلى رؤية تغيير إلى الأمام في السلوك السعودي، وسيكون لهذا التشريع تأثير حقيقي في القيام بذلك".
وينص التشريع على أن العقوبات التي ستفرض في حالة المصادقة عليها ستبقى سارية إلى غاية إحراز المملكة السعودية تقدما على صعيد حقوق الإنسان.
وتهدف الإجراءات المنصوص عليها في التشريع إلى الضغط على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الرغم من أنه لن يمنع شخصيا من الحصول على تأشيرة الدخول.
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