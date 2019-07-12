ارتفاع عدد ضحايا غرق سفينة مكتظة بالمهاجرين قبالة تونس إلى 72 قتيلاً

أعلن الهلال الأحمر التونسي، الجمعة، ارتفاع عدد القتلى بسبب غرق سفينة كانت مكتظة بالمهاجرين قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي، إلى 72 قتيلا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المنظمة قولها، إن "العدد النهائي للقتلى من المحتمل تجاوزه 80، ما يجعل الحادث واحدا من أسوأ كوارث سفن المهاجرين".
وجرى إنقاذ أربعة أشخاص قالوا لخفر السواحل التونسي إن القارب كان يقل 86 شخصا.
وساحل غرب ليبيا أحد نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا.
وانقلبت السفينة بعد انطلاقها من ليبيا متجهة إلى أوروبا.
وجرى إنقاذ أربعة أشخاص قالوا لخفر السواحل التونسي إن القارب كان يقل 86 شخصا.
وساحل غرب ليبيا أحد نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا.
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