الفتلاوي تتنازل عن دعوى قضائية كسبتها ضد الخيكاني

اعلنت رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي، اليوم الجمعة، تنازلها عن دعوى قضائية كانت قد رفعتها وكسبتها بحق عضو مجلس محافظة بابل سهيلة الخيكاني بعد تقديم الاخيرة اعتذارا لها.
واضافت الفتلاوي، بدوري قبلت اعتذارها وسأتنازل عن الدعوى القضائية التي اقمتها ضدها وشكراً لكل من سعى وبادر بالصلح وتصحيح الخطأ..
وحكمت محكمة استئناف بغداد/ الرصافة في 23 ايار 2019، على عضو مجلس محافظة بابل سهيلة عباس الخيكاني، بدفع غرامة مقدارها مليون دينار، لرئيسة كتلة ارادة النائبة السابقة حنان الفتلاوي، وذلك وفق احكام المادة 434 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قيام المتهمة بالتشهير بالفتلاوي.
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