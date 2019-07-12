الفتلاوي تتنازل عن دعوى قضائية كسبتها ضد الخيكاني

وقالت الفتلاوي عبر حسابها عى موقع فيسبوك، واطلعت عليه، الخليج 365، إن الاعتذار عن الخطأ شَجاعة، مشيرة الى أن عضو مجلس محافظة بابل سهيلة عباس الخيگاني اعتذرت رسمياً عن التصريح الخاطيء الذي اتهمتني فيه قبل الانتخابات.واضافت الفتلاوي، بدوري قبلت اعتذارها وسأتنازل عن الدعوى القضائية التي اقمتها ضدها وشكراً لكل من سعى وبادر بالصلح وتصحيح الخطأ..

وحكمت محكمة استئناف بغداد/ الرصافة في 23 ايار 2019، على عضو مجلس محافظة بابل سهيلة عباس الخيكاني، بدفع غرامة مقدارها مليون دينار، لرئيسة كتلة ارادة النائبة السابقة حنان الفتلاوي، وذلك وفق احكام المادة 434 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قيام المتهمة بالتشهير بالفتلاوي.