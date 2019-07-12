أكد خطيب جمعة طهران كاظم صديقي، ان ايران سترد على احتجاز بريطانيا ناقلة النفط رداً قاسياً.
واضاف، ان قائد الثورة الاسلامية قال "اذا مزق الامريكيون الاتفاق النووي فنحن سنحرقه"، بعد مضي عام عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي لم يف الاوروبيون بما وعدوا به بل تعاونوا مع أمريكا في العقوبات الظالمة.
وأوضح أن مهلة الشهرين التي منحت إلى أوروبا انتهت والجميع في ايران متفق على تقليص التعهدات في الاتفاق النووي بموجب هذا الاتفاق بكل تأكيد.
وأضاف، في الفقرتين 26 و36 سمح لإيران بإعادة النظر في تعهداتها، لذلك قررت ايران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وسنرفعه إلى 20 بالمئة وإلى أي مستوى نحن بحاجة إليه، لن نراعي أحداً في هذا الشأن.
وبالنسبة إلى احتجاز ناقلة النفط الإيرانية من قبل بريطانيا، قال خطيب جمعة طهران، عندما وقع الاعتداء الارهابي في الاهواز تم الرد بالصواريخ، أنا على ثقة بأن البريطانيين سيتلقون صفعة قوية ويندمون على وقاحتهم تلك.
كانت هذه تفاصيل خبر خطيب طهران: سنرد بقسوة على بريطانيا ولن نراعي احدا في التخصيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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