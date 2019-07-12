السفير البحريني في العراق يستأنف عمله في بغداد

وقال السفير المالكي في حديث لـ الخليج 365، إنه استأنف اليوم الجمعة، عمله في السفارة البحرينية ببغداد، التي غادرها نهاية الشهر الماضي بعد استدعائه من قبل حكومة بلاده اثر محاولة اقتحام من متظاهرين غاضبين على "ورشة المنامة".وكانت مملكة البحرين قد استدعت في 28 حزيران الماضي، سفيرها في بغداد للتشاور، بعد حادثة "اعتداء" على سفارتها من قبل محتجين على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

واستضافت العاصمة البحرينية الورشة المذكورة يومي 26 و27 حزيران الماضي

وأحرق نحو 200 متظاهر العلم الإسرائيلي أمام سفارة البحرين في بغداد مساء 27 يونيو/حزيران، وحاولوا اقتحام السفارة.



واعربت الحكومة العراقية، عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة البحرين، مؤكدة ان الاجهزة الامنية كافة اتخذت الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء.