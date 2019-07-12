الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب "إرهابيين" في كردستان العراق

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طهران: أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة إنه شن ضربات ضد "إرهابيين" في الجانب الآخر من الحدود في كردستان العراق. وقال الحرس الثوري في بيان نشر على موقعه الرسمي سيباه نيوز إنه "إثر أعمال إرهابية نفذتها جماعات مضادة للثورة في غرب البلاد وشمال غربها (...) تعرضت معسكرات ومراكز تدريب لإرهابيين لهجمات منذ الأربعاء" بواسطة صواريخ وطائرات بلا طيار ومدفعية، من غير أن يحدد اسم الجماعات المستهدفة.

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