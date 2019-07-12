جددت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، انتقادها لبعض السلوكيات العشائرية والتي تتضمن اخذ مبالغ "مجحفة" تحت اسم"الفصل" لقاء مصالحة بين شخصين تشاجرا مع بعض، فيما نوهت الى أن هذه المبالغ أغلبها "أكل مبالغ بالباطل".
وأضاف الصافي، أن "بعض الاشياء بدأت مؤخرا تبرز وتسيء الى اسم العشيرة، وتلك القيم النبيلة وكنا نراها ونسمع بها بحيث اصبح بعض افراد العشيرة في حرجة مما يسمع ومما ينقل واصبحت بعض التصرفات تتطفل على هذا التكوين الذي نعتز به، وهذا التطفل العشيرة بريئة منه"، لافتا الى أن "هذه الامور اصبحت تأخذ مساحة غير طيبة في بعض المجالات، هذه الامور وان قلت تؤثر".
وأشار الصافي الى أن "هناك تصرفات من غير الصحيح ان تبقى مثل حالة الاحتكاك (الشجار) والتي لا تُحل الا بمبالغ كبيرة ومجحفة تحت مسمى الفصل، واصبح من يتصيد افتعال هذه المشاكل بهدف الاستفادة المادية، كما اصبح الموضوع مادي بحت ويعز علينا ذلك، ان هذه المبالغ من الباب الشرعي اغلبها اكل مال بالباطل، نعم وجهاء القوم يحاولون ان يلملموا المشكلة وتتصالح الاطراف، امام ان تتحول المسائل الى جهة مادية بحتة ومن يدفع بهذا الاتجاه هو خلاف المآثر والاصول على تلك العشائر".
كانت هذه تفاصيل خبر المرجعية تنتقد بعض السلوكيات العشائرية بأخذ مبالغ مجحفة بما يعرف بـ'الفصل' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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