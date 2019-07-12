اعتبر رئيس المنبر العراقي اياد علاوي خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، أن التدخل الخارجي هو "الوباء" الذي تسبب بجميع الازمات التي تشهدها المنطقة، داعياً الى الوقوف بحزم ضد جميع انواع التدخل في شؤون الدول الاخرى.
وقال المكتب الاعلامي لعلاوي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس المنبر العراقي التقى اليوم في مقر السراي الحكومي في بيروت، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري" .
واضاف المكتب، أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خصوصاً في الملف الاقتصادي، حيث جرى التأكيد على اهمية تنفيذ التفاهمات والاتفاقات الموقعة بهذا الصدد".
وتابع المكتب، "كما استعرض اللقاء مجمل اوضاع المنطقة وما تشهده من احداث وتداعيات، اذ دعا علاوي الى رص صفوف قوى ودول الاعتدال في المنطقة" .
ونقل المكتب عن علاوي، قوله إن "التدخل الخارجي هو الوباء الذي تسبب بجميع الازمات التي تشهدها المنطقة"، داعياً الى الوقوف بحزم ضد جميع انواع التدخل في شؤون الدول الاخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي يلتقي الحريري ويؤكد: التدخل الخارجي وباء تسبب بجميع ازمات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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