نائب يعلن مقتل فتاة واصابة اثنين من اخوانها بقصف ايراني لمناطق حدودية ضمن اربيل

اعلن النائب كاوه محمد، الجمعة، مقتل فتاة واصابة اثنين من اخوانها بقصف ايراني لمناطق حدودية تقض ضمن محافظة اربيل، فيما طالب الحكومة بالتحرك وايقاف هذا القصف. وقال محمد في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "منذ ظهيرة يوم ٧/١٠ تقوم القوات الإيرانية بقصف مدفعي لمناطق سيدكان و بالكايتي الحدودية ضمن محافظة اربيل، و قد أدى القصف الى استشهاد فتاة في ال ١٨ من عمرها و جرح اثنين من اخوانها و إحراق الكثير من الأراضي الزراعية لفلاحي المنطقة".



وطالب محمد، الحكومة الاتحادية بـ"التحرك الجدي والفوري ومفاتحة الجمهورية الإسلامية وعبر القنوات السياسية والدبلوماسية لإيقاف القصف لهذه المناطق حفاظا على حياة المواطنين والسيادة العراقية".

وطالب محمد، الحكومة الاتحادية بـ"التحرك الجدي والفوري ومفاتحة الجمهورية الإسلامية وعبر القنوات السياسية والدبلوماسية لإيقاف القصف لهذه المناطق حفاظا على حياة المواطنين والسيادة العراقية".

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