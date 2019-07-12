إيران تدعو بريطانيا للإفراج عن الناقلة النفطية ومغادرة القوى الأجنبية للشرق الأوسط

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الجمعة، بريطانيا للإفراج الفوري عن ناقلتها النفطية التي احتجزتها في جبل طارق. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الذي قال "هذه لعبة خطيرة ولها عواقب والذرائع القانونية للاحتجاز ليست سليمة". وأضاف قائلا "الإفراج عن الناقلة في مصلحة جميع الدول وعلى القوى الأجنبية مغادرة المنطقة لأن إيران والدول الإقليمية الأخرى قادرة على ضمان أمن المنطقة".



وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد باحتجاز سفينة بريطانية، ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق، لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد باحتجاز سفينة بريطانية، ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق، لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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