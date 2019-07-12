ضبط 5 كليوغرام من المخدرات واعتقال اربعة من متاجريها جنوبي بابل

وقال المتحدث الرسمي للقيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه, إن "قوة من قسم شؤون المخدرات بامرة مديره العقيد حيدر شاهر تمكنت من خلال عملياتها في رصد ومتابعة تجار المخدرات من مداهمة احد اوكارهم جنوبي المحافظة بناءً على معلومات دقيقة بالتنسيق مع احد مصادرهم السرية واعتقال اربعة منهم وضبط نحو ( 5 كليوغرام من مادة الكريستال المخدرة ) كانت بحوزتهم".وأضاف الحسيني ، أن "العملية جرت بعد استحصال الموافقات القضائية"، مؤكداً ان "القوة تحفظت على المخدرات وفق محضر ضبط اصولي ونقلت المعتقلين الى مركز احتجاز امني للتحقيق معهم".

وتابع، أن "توجيهات مستمرة تصدر من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي الى الجهات المختصة لتكثيف الجهود في محاربة المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الأشخاص المتاجرين بها والمروجين لها، والتي اثمرت بهمة الغيارى من الاجهزة الامنية بالقبض على الكثير منهم وصودرت ما بحوزتهم من المواد المخدرة ، وقدموا إلى القضاء المختص".