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ضبط 5 كليوغرام من المخدرات واعتقال اربعة من متاجريها جنوبي بابل

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أعلنت قيادة شرطة بابل, الجمعة, عن ضبط كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة واعتقال اربعة من متاجريها في عملية نوعية نفذت جنوبي المحافظة.
وقال المتحدث الرسمي للقيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه, إن "قوة من قسم شؤون المخدرات بامرة مديره العقيد حيدر شاهر تمكنت من خلال عملياتها في رصد ومتابعة تجار المخدرات من مداهمة احد اوكارهم جنوبي المحافظة بناءً على معلومات دقيقة بالتنسيق مع احد مصادرهم السرية واعتقال اربعة منهم وضبط نحو ( 5 كليوغرام من مادة الكريستال المخدرة ) كانت بحوزتهم".

وأضاف الحسيني ، أن "العملية جرت بعد استحصال الموافقات القضائية"، مؤكداً ان "القوة تحفظت على المخدرات وفق محضر ضبط اصولي ونقلت المعتقلين الى مركز احتجاز امني للتحقيق معهم".

وتابع، أن "توجيهات مستمرة تصدر من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي الى الجهات المختصة لتكثيف الجهود في محاربة المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الأشخاص المتاجرين بها والمروجين لها، والتي اثمرت بهمة الغيارى من الاجهزة الامنية بالقبض على الكثير منهم وصودرت ما بحوزتهم من المواد المخدرة ، وقدموا إلى القضاء المختص".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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