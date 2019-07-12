ضبط 5 كليوغرام من المخدرات واعتقال اربعة من متاجريها جنوبي بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل, الجمعة, عن ضبط كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة واعتقال اربعة من متاجريها في عملية نوعية نفذت جنوبي المحافظة.
وأضاف الحسيني ، أن "العملية جرت بعد استحصال الموافقات القضائية"، مؤكداً ان "القوة تحفظت على المخدرات وفق محضر ضبط اصولي ونقلت المعتقلين الى مركز احتجاز امني للتحقيق معهم".
وتابع، أن "توجيهات مستمرة تصدر من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي الى الجهات المختصة لتكثيف الجهود في محاربة المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الأشخاص المتاجرين بها والمروجين لها، والتي اثمرت بهمة الغيارى من الاجهزة الامنية بالقبض على الكثير منهم وصودرت ما بحوزتهم من المواد المخدرة ، وقدموا إلى القضاء المختص".
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