شرطة كربلاء تعتقل عصابة بعد 24 ساعة من سرقتها اموال ومصوغات ذهبية بالمحافظة

اعلنت شرطة محافظة كربلاء، الجمعة، اعتقال عصابة بعد 24 ساعة من سرقتها اموال ومصوغات ذهبية بالمحافظة. وقالت الشرطة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بمتابعة حثيثة وشخصية من قبل اللواء أحمد علي زويني، قائد شرطة كربلاء المقدسة وبجهود كبيرة ومتميزة من قبل مفارز مكافحة الاجرام تم القاء القبض في اقل من 24 ساعة على عصابة مكونة من شخصين قاموا بالدخول الى احدى الشركات والاستحواذ على قاصة الشركة وسرقة المبالغ والمجوهرات الذهبية التي كانت داخلها والبالغة 37 مليون دينار عراقي مع المصوغات وضبطها وفق محاضر اصولية".



واضافت الشرطة، أنه "تم احالتهم الى الجهات المختصة بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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