عضو بالأمن النيابية: عبد المهدي وعد بإصدار قرارات مهمة بشأن عملية إرادة النصر

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته الخليج 365: "اليوم، كان للجنة الأمن والدفاع البرلمانية لقاء مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف، أنه "تم التطرق إلى عملية إرادة النصر في الجزيرة، وضرورة تعزيزها، وضرورة أن تكون هناك قطعات كافية لمسك الأرض وضرورة تشكيل لواء الجزيرة لمسك الأرض للمناطق النائية"، مبيناً أن "عبد المهدي وعد بمتابعة الوضوع وإصدار قرارات مهمة بهذا الشأن".



وتابع، أنه "تم التطرق أيضاً، إلى ضرورة مسك الحدود العراقية – السورية، بلوائين من الحدود"، لافتاً إلى أن "عبد المهدي سيتخذ قراراً بمسك الحدود بلواءين من قوات الحدود، خصوصا أن المعلومات المتوفة لدينا أن قسماً من عناصر داعش استطاعوا الهروب من أرض المعركة إلى الجانب السوري، ونحن نريد مسك الحدود بقبضة حديدية".