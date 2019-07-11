بالوثائق.. نائبان يخاطبان المحكمة الاتحادية حول مخالفة المادة العاشرة من الموازنة

خاطب النائبان انعام الخزاعي وحجواد الموسوي، الخميس، المحكمة الاتحادية حول مخالفة المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية. وهذه المادة خاصة بضرورة دفع اقليم كردستان مستحقات عمليات تصدير النفط الى الحكومة الاتحادية. فيما اكد النائب الموسوي انه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية لمخالفته هذه المادة من الموازنة. Advertisements

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