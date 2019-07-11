كشف مصدر برلماني، الخميس، عن سبب تاخر عقد جلسة البرلمان اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "سبب تأخير عقد جلسة البرلمان اليوم لعدم وجود اتفاق على صيغة نهائية بخصوص قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما يتعلق بمحافظة كركوك".
واضاف ان "هناك اجتماع الان للجنة القانونية بحضور قادة الكتل السياسية ومفوضية الانتخابات للوصول إلى صيغة نهائية".
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