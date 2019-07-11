توقعات بتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات بجلسة اليوم

توقع النائب عن الحكمة حسن خلاطي، الخميس، تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات بجلسة اليوم.

وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك ترجيحات بتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات بجلسة اليوم"، مبينا ان "اغلب الكتل متوافقة على خيارات محددة على النقاط الخلافية".

Advertisements

واضاف ان "ابرز النقاط هو ان نسبة سانت ليغو المعدل ستكون ١،٩ والقوائم مفتوحة وعمر المرشح ٢٥ سنة واعتماد العد والفرز الالكتروني ومنح مقعدين اضافيين لاعلى القوائم الخاسرة".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية والتي سيتضمن جدول اعمالها التصويت على التعديل الاول لقانون انتخابالت مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018.