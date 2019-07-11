الحزبان الكرديان يتفقان على مرشح محافظ كركوك

اتفق الحزبان الكرديان (الديمقراطي الكردستاني والاتحادي الوطني)، على مرشح محافظ كركوك. وقال مراسل الخليج 365، ان الحزبي الكرديين الرئيسين في اقليم كردستان اتفقا اليوم على تسمية طيب جبار محافظا لكركوك. Advertisements واضاف المراسل ان جبار هو مهندس من كركوك وينتمي الى الاتحاد الوطني الكردستاني. وأعلن القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رزكار علي، في وقت سابق، أن عملية انتخاب محافظ جديد لكركوك ستكون "قريبة جدا"، مؤكدا عدم وجود إشكال مع بغداد في هذا الشأن.



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