اتهم الأمين العام لحركة أهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، إقليم كردستان بـ"عدم الجدية" بالتعامل وفق الدستور والقانون بسبب استمراره ببيع "600 ألف برميل يومياً دون تسليم وارداتها"، مؤكداً أن هذا الوضع "لا يمكن أن يستمر".
وأضاف، أن "استمرار الإقليم ببيع 600 ألف برميل يومياً بدون تسليم وارداتها هو دليل عدم جدية الإقليم بالتعامل وفق الدستور والقانون"، مؤكداً: "على الأطراف المعنية أن تعلم أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".
يذكر أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، الاثنين الماضي، باستضافة وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين، فضلا عن ممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية، اليوم الخميس، بشأن تطبيق قانون الموازنة الخاصة بشأن الالتزام بكميات تصدير النفط من الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر الخزعلي يتهم كردستان بـ'عدم الجدية' بالتعامل وفق الدستور ويؤكد: لا يمكن استمرار هذا الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.