الخزعلي يتهم كردستان بـ'عدم الجدية' بالتعامل وفق الدستور ويؤكد: لا يمكن استمرار هذا الوضع

وقال الخزعلي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن "تقوية العلاقة مع الإقليم لا يعني أن يكون ذلك على حساب تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة".

وأضاف، أن "استمرار الإقليم ببيع 600 ألف برميل يومياً بدون تسليم وارداتها هو دليل عدم جدية الإقليم بالتعامل وفق الدستور والقانون"، مؤكداً: "على الأطراف المعنية أن تعلم أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".



يذكر أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، الاثنين الماضي، باستضافة وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين، فضلا عن ممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية، اليوم الخميس، بشأن تطبيق قانون الموازنة الخاصة بشأن الالتزام بكميات تصدير النفط من الإقليم.