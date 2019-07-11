انتخاب ريواس فائق رئيسا لبرلمان كردستان

وقال مراسل الخليج 365 في اربيل، إن برلمان اقليم كردستان صوت، اليوم، على ريواس فائق من الاتحاد الوطني رئيسا له بواقع 72 صوتا، فيما حصلت منافسته من حراك الجيل الجديد شادية نوزاد على 16، بينما بقية تسعة اوراق فارغة.من جهة اخرى، ذكر مراسلنا في اربيل أن لنجة ابراهين، وشيرين يسونس، وهميدار صباح، وباقير كامل ادوا اليوم اليمين الدستوري كاعضاء جدد في برلمان الاقليم بدلا عن الاعضاء الذين اختيروا كوزراء بالاقليم امس.

جدير بالذكر، أن جدول اعمال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، في برلمان كردستان يتضمن بين فقراته القراء الاولى لمقترح تحديد الثالث من آب المقبل كـ يوم للابادة الجماعية للايزيديين.